وزير التنمية المحلية: إنشاء مراكز خدمات مصر المتكاملة بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة

عرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في انشاء مركز خدمات مصر في جميع المحافظات على غرار ما تم إنشائه في محافظتى جنوب سيناء وأسوان بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرًا الى ان ذلك يأتى فى إطار إتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير العمل الحكومي، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة.

وأوضح “آمنة” أن أهداف المركز تشمل عدة أبعاد هي البعد الخدمي من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، كما يتضمن البعد الاقتصادي، تحقيق سياسة الشمول المالي عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة،. ويشمل البعد الفني، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمة.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، الى انه تم توجيه المحافظات بتوفير مبنى رئيسى أو قطعة أرض طبقًا للمواصفات المتفق عليها لتنفيذ مركز خدمات مصر بها وقد أفادوا بالاراضي المقترحة لإقامة المركز عليها، موضحًا إنه تم الانتهاء من تنفيذ المركز في محافظتى جنوب سيناء واسوان، كما تم البدء فى التنفيذ بـ4 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والوادى الجديد والغربية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.