الثانوية العامة 2023| "التعليم” تحقق مع عضو بلجنة واضعي امتحان الفيزياء

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الإدعاءات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قبل أحد الأشخاص حول قيام أحد اعضاء اللجنة التي قامت بوضع امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان وتسريب أجزاء من الامتحان، وذلك بتوجيه من الوزير الدكتور رضا حجازي.

وأكد “زلطة” أن نتائج التحقيقات أسفرت عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان على النحو التالي:

اولا: الفيديو الاول المتداول تناول شرح لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الاشعة مثل X وY، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الرسم الموجود فى الامتحان، كما أن المسميات فى ورقة الامتحان تختلف عن ما تضمنته الفيديو.

كما أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الاسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية.

ثانيا: الفيديو الثاني المتداول تناول شرح سؤال لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان فى الارقام، حيث كانت شدة التيار المار في الدائرة في الفيديو 2mA بينما في الامتحان كان مكتوب على الرسم 0.01A، كما أن أرقام فروق الجهد فى الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة في المسألة وهذا السؤال المتداول بالفيديو يشبه اسئلة من امتحانات سابقة موجودة بالكتب الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الشخص محل الادعاء يخضع حاليا للتحقيق من قبل الوزارة وكافة الجهات المعنية ذات الصلة، نظرا لقيامه باعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب بما يتنافى مع موانع مشاركته في لجنة وضع الامتحان.