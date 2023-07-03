تعرف على جدول أعمال "اقتصادية النواب"

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتبحث اللجنة في اجتماع لها الخميس المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.