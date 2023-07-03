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الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تعرف على جدول أعمال "اقتصادية النواب"

مجلس النواب
مجلس النواب
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تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، صباح يوم الأربعاء المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتبحث اللجنة في اجتماع لها الخميس المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما تناقش  اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد. 

مجلس النواب اقتصادية النواب مجلس الوزراء بورسعيد قانون الاستثمار