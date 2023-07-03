4 عروض مسرحية خلال شهر يوليو بالطليعة

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، من خلال فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، ٤ مسرحيات خلال شهر يوليو الجارى، على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة، وذلك استمرارا للحراك الفني الذي تشهده مسارح الدولة الآن.

تعرض الفرقة تحت شعار "ليالى الطليعة"، مسرحية "باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن الوزير، ومن بطولة الفنانين: "ماهر محمود، وهالة ياسر، وفكري سليم، وأحمد حسن، ومحمد أمين، ومحمد صلاح، وإسلام بشبيشي، ودنيا عوني"، فى الفترة من الخميس ٦ يوليو حتى الإثنين ٢٤ يوليو الجاري، في التاسعة مساء يوميا عدا الثلاثاء إجازة المسرح، على قاعة زكى طليمات.

وعلى قاعة صلاح عبد الصبور، تقدم مسرحية "بيت روز" تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، ومن بطولة الفنانين: "سالي سعيد، ونادية حسن، وسماح سليم، وهاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد"، وذلك فى الفترة من الخميس ٦ يوليو حتى الإثنين ١٠ يوليو الجاري، في السابعة والنصف مساء يوميا.

ويعرض اعتبارا من الخميس ١٣ يوليو وحتى الإثنين ١٧ يوليو الجاري، العرض المسرحى "ليلة القتلة" تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحى يوسف، ومن تمثيل "نشوى إسماعيل، وإميل شوقي، ومروج، وياسر مجاهد، ولمياء جعفر، وشيماء يسري"، يوميا في السابعة والنصف مساء، على قاعة صلاح عبد الصبور.

كما يعرض أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور "مونودراما فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمى، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك في السابعة والنصف مساء يوميا اعتبارا من الخميس ٢٠ يوليو وحتى الإثنين ٢٤ يوليو الجاري.