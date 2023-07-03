صور.. روبي تشعل حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي

أحيت الفنانة روبي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وأشعلت روبي الحفل بعدد من أغانيها التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "حته تانية، نمت ننه، ليه بيداري كده، قلبي بلاستيك"، وحرصت على توجيه الشكر في نهاية الحفل لمصمم الإضاءة طارق صبري بعد تقديمه عرضا وصفته بالطريقة العالمية.

وخاضت روبي السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "حضرة العمدة" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية.

وحضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، وتشاركها في البطولة كل من، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر.