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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طريقة تحضير عصير المانجو في المنزل.. تعرفي عليها

عصير المانجو
عصير المانجو
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يعد عصير المانجو من العصائر المفضلة للأسر وخاصة الأطفال ، ويلقي اقبالا"من الجميع علي تناوله وخاصة مع في فصل الصيف، لذا نقدم إليكن طريقة تحضير عصير المانجو في المنزل.

المقادير

2 ثمرة مانجو مقشرة ومقطعة ثمرة مانجو كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة كوب (250 مل) ماء 6 مكعبات ثلج 2 ملعقة كبيرة (25 جم) سكر.  

طريقة تحضير عصير المانجو في الخلاط الكهربائي، ضعي ثمرتي المانجو والماء والسكر، واخلطي جيدًا. أضيفي مكعبات الثلج واخلطي جيدًا، ثم صفي العصير لتتخلصي من الشعر والألياف. أضيفي مكعبات المانجو الصغيرة، وقلبي بالملعقة. صبي العصير في أكواب التقديم، وزينيها بآيس كريم الفانيليا أو الكريمة المخفوقة.

طريقة تحضير ثمرة مانجو فصل الصيف عصير المانجو