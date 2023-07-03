طريقة تحضير عصير المانجو في المنزل.. تعرفي عليها

يعد عصير المانجو من العصائر المفضلة للأسر وخاصة الأطفال ، ويلقي اقبالا"من الجميع علي تناوله وخاصة مع في فصل الصيف، لذا نقدم إليكن طريقة تحضير عصير المانجو في المنزل.

المقادير

2 ثمرة مانجو مقشرة ومقطعة ثمرة مانجو كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة كوب (250 مل) ماء 6 مكعبات ثلج 2 ملعقة كبيرة (25 جم) سكر.

طريقة تحضير عصير المانجو في الخلاط الكهربائي، ضعي ثمرتي المانجو والماء والسكر، واخلطي جيدًا. أضيفي مكعبات الثلج واخلطي جيدًا، ثم صفي العصير لتتخلصي من الشعر والألياف. أضيفي مكعبات المانجو الصغيرة، وقلبي بالملعقة. صبي العصير في أكواب التقديم، وزينيها بآيس كريم الفانيليا أو الكريمة المخفوقة.