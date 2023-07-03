محافظ الجيزة يشهد تسليم طنين من لحوم الصكوك لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الإثنين، تسليم ٢ طن لحوم من مشروع صكوك الاضاحي والاطعام لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بمراكز ومدن وإحياء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة أنه سيتم ايصال لحوم الأضاحي بالتنسيق بين مديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعي بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.

وشدد المحافظ علي سرعة توزيع اللحوم وايصالها الي المواطنين وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وثمن محافظ الجيزة مشروع صكوك الأضاحي والاطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة في نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين في القري والمراكز، مشيرًا ان دفعه لحوم صكوك الاضاحي والتي تم استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي علي الأسر الأولي بالرعاية لتوسيع دائرة النفع علي المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور مسعد مدير مديرية الاوقاف، أنه تم مراعاه كل الضوابط الشرعية في الذبح في وقته الشرعي، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقًا للضوابط المحددة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد كمال مدير مديرية التضامن مسعد مدير مديرية الأوقاف.