بالأسماء.. إصابة 3 فتيات في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأكتوبر

أصيبت 3 فتيات في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلي طريق المحور بمدينة 6 أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي طريق المحور بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة كلا من "زينب محمد أحمد عبدالفتاح" 19 سنة، "لوجين عمرو إبراهيم" 19 سنة، "ندا وليد قطب حجازي" 19 سنة، جري نقل المصابين إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.