«لمزيد من الدراسة».. محلية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، تأجيل اجتماعات مناقشة تعديلات قانون التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة والمحال إلى اللجنة والذى كان مقررًا عقدهم غدًا الثلاثاء وبعد غد؛ وذلك لمزيد من الدراسة والتحضير والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية بالتطبيق.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فى جلسة البرلمان التى عقدت يوم 20يونيو، قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتواصل لجان البرلمان أعمالها غدا الثلاثاء عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، حيث لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة تشهد استعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، (وكيل أول المجلس) و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) "بدعم صندوق قادرون باختلاف" وتم توجيه الدعوة لوزارات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلي (هيئة قناة السويس – صندوق تحيا مصر – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).

وتشهد لجنة الخطة والموازنة يوم الأربعاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ولجنة الشئون الاقتصادية تشهد مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.