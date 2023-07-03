"تضامن النواب" تناقش مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف غدًا

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اجتماعا غدا الثلاثاء، وذلك لاستعراض ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، (وكيل أول المجلس) و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) "بدعم صندوق قادرون باختلاف"، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي (الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي) بحضوؤ وزلرات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلي (هيئة قناة السويس – صندوق تحيا مصر – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا يوم الاربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعها لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

كما تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.