مدير الكرة بالزمالك: نركز في لقاء المقاولون ولا ننظر للشائعات

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الكثير من الشائعات غير الصحيحة، عانى منها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الأخيرة.

وأضاف «السيد»، الشائعات تحدث دائما قبل المباريات المهمة، والزمالك ينتظره مباريات مهمة مقبلة محلية وعربية.

وأكد مدير الكرة أن هناك شائعات حول الفريق فيما يتعلق ببعض اللاعبين غير صحيحة، وأن الفريق في حالة تركيز شديد في ظل ارتباط الزمالك بخوض مباراة مهمة أمام المقاولون العرب غدا الثلاثاء في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأشار: الفريق يركز لإنهاء الموسم بصورة جيدة والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر، والاستعداد للبطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 28 يوليو الجاري.

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب أوسوريو، مساء اليوم الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا للقاء المقاولون العرب، المقرر له مساء غدًا الثلاثاء، ضمن مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر، في اللقاء الذى سيقام على استاد القاهرة الدولي.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين نظرا لأهمية المباراة.

وتعد بطولة الكأس هي البطولة المحلية الوحيدة المتبقية للزمالك هذا الموسم، بعدما فقد فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم، وودع كأس مصر في النسخة الماضية من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، كما خسر لقب السوبر المصري في بداية الموسم الحالي أمام الأهلي، وانسحب من سوبر آخر أمام الأهلي في منتصف الموسم.

بينما عربيا، يتبقى للزمالك بطولة كأس بن سلمان “ البطولة العربية للأندية”، والتى ستنطلق مبارياتها من دور المجموعات بالنسبة للزمالك وذلك بعد أسابيع قليلة.