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الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سماع دوي انفجارات جديدة في مخيم جنين

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شهد مخيم جنين منذ قليل سماع دوي انفجارات جديدة في نتيجة الاشتباكات المتواصلة بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلية التي اجتاحت المخيم منذ صباح اليوم الاثنين.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، إن جميع الطرق المؤدية إلى مخيم جنين مغلقة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان، أن الطرق مغلقة أيضاً أمام جميع السيارات بما في ذلك أمام سيارات الإسعاف، وهو ما يصعب مهمة طواقم الإنقاذ.

ويترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً عاجلاً للقيادة الفلسطينية.

وسيبحث الرئيس عباس خلال الاجتماع العدوان الذي قام به عناصر من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين.

 

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