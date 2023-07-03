القصة الكاملة لمصرع الطفلة جوري تحت عجلات سائق متهور بشبرا الخيمة

مأساة تعيشها أسرة الطفلة "جوري" والتي لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة ميكروباص بمنطقة الشارع الجديد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقال والد الطفلة في تصريحات لـ “البوابة نيوز” إن ابنته تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، مشيرا إلى أنها ووالدتها كانوا يقفون على الرصيف في الشارع الجديد للعبور إلى الجهة المقابلة واصطدمت السيارة بهم وفر السائق المتهم هاربا من مكان الحادث تاركا السيارة.

وأضاف والد الطفلة "جوري"، أنه تجمع الأهالي والمارة لمساعدته في سحب الطفلة وأمها من أسفل السيارة، وكانت الطفلة قد فارقت الحياة وأسرعوا لنقلهما إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهما، وتم التحفظ على جثة الطفلة في مشرحة المستشفى، بينما خضعت الأم لعدة عمليات جراحية نتيجة كسور تعرضت لها جراء الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على السيارة وضبط مالكها.

وتابع الأب الملكوم، أن قلبه يعتصر حزنًا على فراق ابنته والتي توفت أثناء الاحتفال بالعيد، موضحا أنه قبل الحادث بلحظات وموتها أصرت على التقاط صورة جماعية بصحبتي أنا ووالدتها وباقي أشقائها وكأنها كانت تودعنا، مطالبًا بحق ابنته والقصاص من المتسبب في الحادث.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث دهس أتوبيس لطفلة ووالدتها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع طفلة تدعى "جوري أحمد حماد" 8 سنوات، وإصابة والدتها بكسور مضاعفة، وجرى نقلهم للمستشفى لاتخاذ اللازم.

وكشف شهود العيان بالواقعة أن المتهم الذي كان يقود السيارة يسير بسرعة جنونية وأنه دهس الطفلة ووالدتها، مما أدى إلى مصرع الطفلة جراء الحادث، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية والتي صرحت بالدفن.