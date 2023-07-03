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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فوز اليمين الشعبوي لأول مرة بمنصب عمدة مدينة ألمانية

ألمانيا
ألمانيا
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فاز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي لأول مرة بمنصب عمدة مدينة في ألمانيا وفقا لنتائج جولة الإعادة في الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد.

وطبقا لتقارير إعلامية اليوم /الاثنين/ فقد جاء ذلك بعد أن فاز مرشح الحزب  اليميني الشعبوي هانيس لوت في جولة الإعادة، التي جرت أمس في انتخابات مدينة راجون-يسنيتس بولاية سكسونيا، آنهالت شرقي ألمانيا على منافسه المرشح المستقل نيلز ناومان.
وحصل لوت (42 عاما) على 51،13 بالمائة من الأصوات مقابل 48،87 بالمائة لصالح ناومان (31 عاما) وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة اليوم.
جدير بالذكر أن الأمر ألقى الضوء من جديد على تنامى قوة حزب البديل من أجل ألمانيا وارتفاع شعبيته حيث يصنف الآن كثاني أكبر حزب في ألمانيا بعد الاتحاد المسيحي (أكبر حزب معارض في البلاد) وهو حزب المستشارة السابقه آنجيلا ميركل، حيث يحظى الحزب اليميني الشعبوي في هذه الاستطلاعات بنسبة تأييد تبلغ 20 بالمائة، متقدما على الحزب الاشتراكي الديمقراطي حزب المستشار أولاف شولتز.

ألمانيا حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي