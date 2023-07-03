نيفين رجب تغنى من ألحان العسال وأحمد زعيم

حرصت المطربة نيفين رجب بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، على عقد جلسات عمل مع عدد من الشعراء والملحنين لاختيار مجموعة من الأغاني التى ستقوم بتسجيلها مع بداية موسم الصيف، وتكثف نيفين حاليا نشاطها الفني هذه الأيام، والتقت بالشاعر الغنائى والسيناريست حسين مصطفى محرم، والملحن مصطفى العسال، والشاعر الغنائى محمد عاطف، والملحن والمطرب أحمد زعيم، واستمعت لعدد كبير من الأغنيات، وقامت بالفعل باختيار أغنيتين ستبدأ فى تنفيذ إحداهما الأسبوع المقبل.

يذكر أن نيفين طرحت منذ فترة قريبة أغنية "حالُه" وحققت نجاحا كبيرا على يوتيوب، وتخطت المليون مشاهدة، بالإضافة إلى ملايين المشاهدات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أغنية "حالُه" من كلمات الشاعر حسين محرم، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، وقد قامت نيفين بعمل- Lyrics Video- وأيضا فيديو كليب للأغنية.

وعلى جانب آخر، تقوم نيفين حاليا بالتحضير لعدد من المشاريع الفنية، من بينها تعاقدها على إحياء مجموعة من الحفلات فى مصر وأيضا بعض الدول العربية مع بداية موسم الصيف.