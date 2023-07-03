نتنياهو تعليقا على مجزرة جنين: المعادلة تغيّرت

هدد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية على خلفية العدوان الذي يشنه الاحتلال على مخيم جنين، بـما أسماه "ضرب الإرهاب في أي مكان وزمان".

وشدد نتنياهو، على أن "المعادلة قد تغيّرت؛ من لم يفهم ذلك قبل شهرين سيفهمه في الأيام المقبلة".

وخلال التقييم الهاتفي للأوضاع "تلقى نتنياهو تقريرًا عن سير العملية ونشاط القوات في الميدان، إضافة إلى مراجعة استخباراتية ومناقشة الخطط العملياتية المستقبلية".

وشارك في المداولات الأمنية كل من وزير الأمن ووزير الشئون الاستراتيجية ورئيس الشاباك ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة، ورئيس طاقمه، بالإضافة إلى رئيسي شعبتي الاستخبارات والعمليات في الجيش ومنسق أعمال الاحتلال في الضفة المحتلة.

