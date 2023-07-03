البنك الدولي يتعهد بـ 750 مليون دولار إضافية لصالح مشروع "كهرباء نيجيريا"

الإثنين 03/يوليو/2023 - 02:42 م

كشفت مديرة استراتيجية وعمليات البنك الدولي في منطقة وسط وغرب إفريقيا إليزابيث هوبنز، عن تعهد إضافي من جانب البنك الدولي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لصالح مشروع "كهرباء نيجيريا"، الذي يهدف إلى توصيل الكهرباء لأنحاء نيجيريا.

وقالت مديرة استراتيجية وعمليات البنك الدولي في منطقة وسط وغرب إفريقيا- خلال تفقدها إحدى شبكات الكهرباء المصغرة التي يمولها البنك في إطار المشروع النيجيري- "نعتقد أن توصيل الكهرباء للجميع يعد واحدا من الأهداف الأكثر أهمية التي تنتهجها كل الدول؛ نظرا لأنه بدون الكهرباء من الصعب للغاية التفكير في الطريقة التي يمكن للمجتمعات أن تعيشها حقيقة".

وشددت مسئولة البنك الدولي على أنه "بدون كهرباء لا يمكن للأطفال المذاكرة ليلا"، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وكانت أبوجا قد أطلقت "مشروع كهربة نيجيريا" عام 2018؛ بهدف سد فجوة عجز الطاقة عبر توصيل الكهرباء للمنازل والمنشآت التعليمية والصحية في المجتمعات الريفية (التي لا تغطيها شبكة الكهرباء أو سيئة التغطية) وإلى الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لاسيما عبر نشر شبكات الكهرباء المصغرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية ومحولات الطاقة الكهربائية الخاصة وأجهزة توليد الطاقة.

جدير بالذكر أن المنحة الأولية الخاصة بدعم هذا المشروع وقيمتها 350 مليون دولار أمريكي ستنتهي في أغسطس المقبل، بينما تمكنت نيجيريا من تنفيذ 60% من مشروعها وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك الدولي في هذا الشأن.

ووفقا لتقرير للبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة؛ فإن معدل توصيل الكهرباء شهد تحسنا ملحوظا في نيجيريا في الفترة بين عامي 2019 و2021، على الرغم من أن نيجيريا مازالت تضم أكبر عدد سكان على مستوى العالم لا يصله الكهرباء.