حملة أمنية بدمياط تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- كفر سعد).

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (3) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش -كمية من مخدر البانجو وزنت 3كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وعدد من الطلقاتلذات العيار)، بحوزة (عدد 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.