ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة أمنية بدمياط تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة

حملة أمنية بدمياط
حملة أمنية بدمياط تضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط- فارسكور- كفر سعد).

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (3) قضايا"إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش -كمية من مخدر البانجو وزنت 3كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى وعدد من الطلقاتلذات العيار)، بحوزة (عدد 3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الامن العام دمياط حملة أمنية الحشيش الهيدرو