خلال24 ساعة.. ضبط 215 قضية مخدرات و61 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 59763 حكما قضائيا متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 215 قضية مواد مخدرة؛ بإجمالى230 متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,975 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (31,640 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,810 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (6,400 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,585 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (850جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (630 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (455 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (20جرام).

(1125) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (61قطعة سلاح نارى بحوزة48 متهم)؛ وذلك على النحو التالى:

(5) بنادق آلية .

(5) بنادق خرطوش .

(3) طبنجات.

(48) فرد محلى.

(108) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة.

ضبط (190) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (59763) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(178) حكم جناية.

(18722) حكم حبس جزئى.

(3457) حكم حبس مستأنف.

(29344) حكم غرامة.

(8062) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين إرتكبوا واقعة "إتجار مخدرات".

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (14) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (201) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (14141) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.