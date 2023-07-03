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الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال الأمن العام: ضبط 2 قضية .

وتم فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1629 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 125 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط قضية.

كما تم فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات": ضبط 2 قضية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المنافذ الداخلية خلال24 ساعة ضبط 1629 مخالفة مرورية متنوعة