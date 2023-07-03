خلال 24 ساعة.. ضبط قضيتي هجرة غير شرعية وتزوير

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:

فى مجال الأمن العام: ضبط 2 قضية .

وتم فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1629 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 125 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :ضبط قضية.

كما تم فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات": ضبط 2 قضية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.