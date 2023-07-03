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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظهور "سوبر مون" في سماء مصر الليلة

القمر
القمر
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علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ظهور القمر العملاق "سوبر مون " الليلة في سماء مصر، قائلًا: "إن القمر يدور في مدار بيضاوي حول الأرض، ويكون في بعض الأوقات قريب من الأرض، وأخرى بعيد عن الأرض".

وقال "القاضي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الاثنين، أن في حالة أن يكون القمر " بدر " تكون إضاءته كاملة، ولمعانه 100 %، ويكون في أقرب نقطة من الأرض في مداره ، موضحًا أن نسبة اكتمال القمر اليوم 100 % ، مشيرا إلى أن القمر بالأمس لم يكن مكتملا بالكامل ، ويبدأ من الغد بالتناقص ، وهي ظاهرة لا ترى بالعين المجردة .

وتابع، أن هذا الشهر مليء بالظواهر الفلكية ، وأهمها الاقترانات ، وظواهر الشهب ، وهم اكثر الظواهر التي تستهوي عشاق الفلك، موضحًا أن يوم 10 من الشهر الجاري سيكون هناك اقتران لكوكب المريخ مع نجم قلب الأسد ، واقتران للقمر والمشترى في يوم 12 من يوليو .

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