ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تدرس برنامجا لإدخال اللاجئين عبر الحدود مع المكسيك

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تدرس برنامجا جديدا لإدخال اللاجئين عبر الحدود مع المكسيك لكنهم ليسوا من حملة الجنسية المكسيكية، وذلك في إطار محاولات الرئيس جو بايدن لفتح سبل قانونية أخرى  أخرى للهجرة.
ونقلت القناة عن مصادر بالإدارة الأمريكية قولها "ندرس برنامجا لإدخال اللاجئين ومعظمهم من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، ولكنهم سيحتاجون إلى إثبات أنهم كانوا في المكسيك قبل السادس من يونيو الماضي، ليكونوا من بين المؤهلين للاستفادة منه".
وأوضحت المصادر الأمريكية أن الخطة المطروحة للمناقشة ستسمح للمهاجرين المؤهلين الذين وافقت السلطات على حصولهم على وضع لاجئ بالدخول عبر برنامج إعادة توطين اللاجئين الأمريكي المتاح فقط للمتقدمين من الخارج.

بايدن اللاجئين المكسيك الولايات المتحدة