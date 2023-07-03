الولايات المتحدة تدرس برنامجا لإدخال اللاجئين عبر الحدود مع المكسيك

الإثنين 03/يوليو/2023 - 01:43 م

أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة تدرس برنامجا جديدا لإدخال اللاجئين عبر الحدود مع المكسيك لكنهم ليسوا من حملة الجنسية المكسيكية، وذلك في إطار محاولات الرئيس جو بايدن لفتح سبل قانونية أخرى أخرى للهجرة.

ونقلت القناة عن مصادر بالإدارة الأمريكية قولها "ندرس برنامجا لإدخال اللاجئين ومعظمهم من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، ولكنهم سيحتاجون إلى إثبات أنهم كانوا في المكسيك قبل السادس من يونيو الماضي، ليكونوا من بين المؤهلين للاستفادة منه".

وأوضحت المصادر الأمريكية أن الخطة المطروحة للمناقشة ستسمح للمهاجرين المؤهلين الذين وافقت السلطات على حصولهم على وضع لاجئ بالدخول عبر برنامج إعادة توطين اللاجئين الأمريكي المتاح فقط للمتقدمين من الخارج.