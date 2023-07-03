مركز متميز.. تعرف على ترتيب جامعة دمياط في تصنيف الجامعات الشابة

قال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط أنه تم الإعلان عن تصنيف تايمز للجامعات حديثة النشأة (الشابة) THE Young University Ranking 2023 ، و هذا التصنيف يمنح ترتيبا لأفضل الجامعات على مستوى العالم التى مر على إنشائها خمسون عاما أو أقل.

وجاء ترتيب جامعة دمياط عالميا ١٥١-٢٠٠، محققة بذلك المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية.

وجدير بالذكر أن جامعة دمياط أنشأت منذ أحد عشر عاما فقط، و يعد هذا الترتيب بمثابة انعكاسا لما وصلت إليه الجامعة فى وقت قياسى، حيث أصبحت تظهر فى معظم التصنيفات العالمية كجامعة مصنفة دوليا، بل و تتقدم من عام لآخر فى الترتيب بتلك التصنيفات.

كما يوضح ذلك المجهود المضاعف الذى تبذله الجامعة من أجل تطوير البحث العلمى و المعامل والأجهزة والمراكز البحثية، والخطة العلمية التى وضعتها الجامعة من أجل تحسين الترتيب العالمى للجامعة وآليات متابعة تنفيذ تلك الخطة، كما يوضح اهتمام العلماء بالجامعة بالنشر الدولى فى أفضل المجلات و الدوريات العلمية.

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، و يتقدم بالشكر و العرفان لقطاع الدراسات العليا والبحوث المعنى بهذا الملف و يتقدمهم الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور أمانى الدياسطى منسق الجامعة للتصنيفات الدولية لما تبذله من جهد كبير فى هذا الملف.

وتفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، مشروع البنية التحتية الخاص بحوالي ١٠٠ فدان بداخل حرم الجامعة، حيث تلقى تقريرا من المختصين بحجم الإنجازات غير المرئية و التى تمت بتلك المنطقة و انتهت بنسبة ١٠٠% بما يتيح بناء أى مبنى من المشروعات الجديدة فى أى مكان و متبقى الربط فقط مع المبنى الذى سيتم الانتهاء من تشييده.

جدير بالذكر أن الجزء الذى تفقده اليوم رئيس الجامعة هو مرآة لنصف الجامعة الذى تم الانتهاء من بنائه فى السنوات السابقة، وبذلك يكون قد تم تجهيز ١٠٠% من البنية التحتية للجزء الجديد على النحو التالى:

أولا/ مياه الشرب وتم الانتهاء من 100% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى ثمانية كيلو متر مواسير بلاستيكية بأقطار مختلفة، وثمانية عشر غرفة محابس لزوم الشبكة الرئيسية، وخمسة غرف محابس لزوم شبكة المياه الفرعية.

ثانيا/ شبكة الرى للمناطق الخضراء و تم الانتهاء من ١٠٠% من البنية التحتية الخاصة بها بإجمالى سبعة عشر كيلو متر مواسير مختلفة المواصفات والأقطار، وتسع غرف محابس لزوم شبكة الرى.