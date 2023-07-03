صور| وصول وفد إيطالى إلى مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة

وصل صباح اليوم وفد ايطالى إلى مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة فى رحلة تستغرق 5 ايام، و تفاعل أفراد الفوج مع الفلكلور المصرى ورقصوا احتفاءً بحضورهم الى مصر.



يتكون الوفد الايطالى من 28 شخصية ايطاليه سياسية واجتماعية وثقافية استقدمهم باسم ابراهيم رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال والمغتربين بالخارج بروما، وكلا من نيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولي للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بايطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بايطاليا، ولاسيرتوزا ايفا مسئول بوزارة التعليم الايطالية، ونقيب المحامين الايطالى مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسئول مصلحة السجون بايطاليا، وساسولى فابيبو مسئول بوزارة الصحة ، وعدد من النجوم الايطاليين، وأعضاء الاكاديمية الفنية بروما وهم اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا، ورافقهم المرشد السياحى هشام خلة.



وعلق المهندس جورج عياد رئيس المنظمة المصرية لرجال الأعمال و المغتربين بالخارج، انه يستضيف فى كل عام عدد كبير من السياح إلى مصر فى اطار تنشيط السياحة واحياء مسار العائلة المقدسة ، وذلك لتعريف كافة الجنسيات والأديان بدور مصر المهم فى استقبال العائلة المقدسة ، مشيرا الى أن العائلة المقدسة فى مصر لها أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم ، باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم المعطرة،



وتوجه عياد بالشكر لمؤسسات الدولة التي تعمل على دعم وتنشيط السياحة وخاصة الدينية، وكذلك السفارة المصرية بروما التى تبذل كافة الجهود لانجاح لتنسيق الزيارة بنجاح.



