باحثون صينيون يكتشفون نظامًا جديدًا لتحرير البروتين

أنشأ باحثون في الصين طريقة جديدة لتجميع البروتين، وطوّروا نظامًا جديدًا للتحرير الأساسي يدعم تحليل وظائف البروتين واستكشاف العناصر الوظيفية الجديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم /الاثنين/، أن الباحثين من الأكاديمية الصينية للعلوم أنشأوا هيكلة ثلاثية الأبعاد للبروتينات ذات التسلسلات الوظيفية المصممة، ونفذوا محاذاة متعددة وقاموا بتجميع البروتينات، حيث يعد التجميع الوظيفي للبروتينات طريقة مهمة لفهم مشاركتها في العمليات الفسيولوجية وتصميم بروتينات جديدة.

وأضافت الوكالة الصينية أن من شأن تطوير طريقة تجميع البروتين عالي الإنتاجية بناء على الهيكلة ثلاثية الأبعاد أن توفر الدعم لأبحاث وظيفة البروتين، ويعزز أعمال اكتشاف وظيفة البروتينات غير المعروفة، نظرًا لأن وظيفة البروتين يتم تحديدها من خلال هيكلتها المكانية ثلاثية الأبعاد.

وأشارت إلى أن الباحثين طوّروا نظام التحرير الأساسي الجديد واختبروه في الخلايا الحيوانية والنباتية، حيث أظهرت النتائج أن إنزيمات نازعة الأمين المكتشفة، بناء على التنبؤات الهيكلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي، توسع بشكل كبير من استخدام المحرر الأساسي في التطبيقات العلاجية والزراعية ويعتبر نظام التحرير الأساسي القادر على تحقيق التحرير الدقيق للحمض النووي أو الحمض النووي الريبي، تكنولوجيا تحويلية لأبحاث وظيفة الجينات وعلاج الأمراض والتكاثر البيولوجي.