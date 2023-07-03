فرار 28 رهينة من أيدي ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" بالكونغو الديمقراطية

الإثنين 03/يوليو/2023 - 01:08 م

تمكَّن 28 شخصا على الأقل اختطفتهم مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، قبل أكثر من شهر، من الفرار في الغابات بمنطقة "مايوانو" بإقليم "ايتوري" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال مسئولون محليون - وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم الاثنين، إن الرهائن الـ 28 نجحوا في الفرار من عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" - التي يزعم تنظيم داعش أنها فرعه في وسط إفريقيا - عندما اندلعت اشتباكات بين هؤلاء المسلحين وعناصر من مليشيات "ماى ـ ماى" يوم الجمعة الماضية في منطقة غابات "مايوانو" بإقليم "إيتوري" واستمرت لعدة ساعات.

وذكرت تنسيقية المجتمع المدني في "مامباسا" التي تقع بها منطقة "مايوانو"، إن الرهائن وصلوا إلى "مايوانو" مساء يوم السبت الماضي وهم في كامل عافيتهم.

وأوضحت أن أكثر من 150 رهينة آخرين ما زلوا محتجزين لدى مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" ويتلقون معاملة مهينة ويصارعون الموت.

من جانبه، ناشد جون فيلفيريو رئيس تنسيقية المجتمع المدني في "مامباسا" قوات الكونغو الديمقراطية المسلحة لبذل قصارى جهدهم من أجل إنقاذ أرواح هؤلاء المدنيين.

وقال: "نعتقد أن القوات المسلحة يتعين عليها بذل قصارى جهدها من أجل تحرير الرهائن الآخرين من أيدي مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة".

جدير بالذكر أن العديد من القرى القريبة من "مامباسا" كانت عرضة لهجمات المليشيات الديمقراطية المتحالفة خلال الأيام القليلة الماضية؛ الأمر الذي دفع حاكم "مامباسا" إلى فرض حظر تجول من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة فجرا.