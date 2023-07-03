تامر حسنى لجمهوره "هنشوف فيلم تاج النهارده مع بعض"

نشر الفنان تامر حسنى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منشور بميعاد حضور الفيلم فى دور العرض السينمائى مع جمهوره.

وعلق قائلاً "حبايب قلبي اللي بعتولي كتير امتى هنتفرج على الفيلم مع بعض زي كل سنة، انتوا تؤمروا، النهاردة أن شاء الله هتفرج معاكم على فيلم تاج في سينما مول مصر".

من جانبه، وجه الفنان تامر حسنى الشكر لجمهور الأردن بعد إحياء حفله خلال الساعات الماضية بدولة الأردن، وسط ترحاب كبير من الجماهير منذ لحظة وصوله من ترحاب كبير، إلى حضور الحفل والتفاعل مع كل أغانيه.

ويذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"تاج"، والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو".

والفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.