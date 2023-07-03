مقتل 6 جنود باكستانيين في هجومين منفصلين في إقليم بلوشستان

الإثنين 03/يوليو/2023 - 12:54 م

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، مقتل ستة من جنوده في هجومين منفصلين في إقليم بلوشستان.

وذكر الجيش - في بيان نقلته صحيفة (اكسبريس تريبيون) الباكستانية - أن جنديين قتلا خلال كمين نصبه إرهابيون لدوريتهما في منطقة هوشاب.. مشيرا إلى أن دورية قتالية لقوات الأمن انطلقت في منطقة بالور العامة بناءً على معلومات استخبارية موثوقة عن مجموعة من الإرهابيين مرتبطين بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين، إلى جانب زرع عبوات ناسفة في منطقة حوشاب.

وأوضح بيان إعلامي للجيش، أن مجموعة من الإرهابيين حاولت نصب كمين للدورية، وقامت بفتح النار على قوات الأمن.

تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية والإرهابيين

وكانت مصادر باكستانية قالت - قبل ساعات - إن أربعة عناصر أمن على الأقل استشهدوا في هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش لقوات الأمن في منطقة دانا سار بمديرية شيراني.

من جانبه قال نائب مفوض الشيراني بلال شبير إن تبادل إطلاق النار بين القوات الأمنية والإرهابيين حدث بعد الهجوم الذي استمر قرابة ساعتين.