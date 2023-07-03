ضبط 16500 علبة سجائر مجهولة المصدر في الشرقية

شنت الرقابة التموينيه بمديرية التموين بالشرقية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالإشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية وبمشاركة إدارة تموين كفرصقر ، بتوجيه ضربه متلاحقة لتجار السوق السوداء ، حيث تم المرور على معظم التجار الذين قاموا بصرف الكميه المخصصه لهم من شركة السجائر ، أكثر من مره وتبين قيامهم بالتصرف في كل الحصه بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وأسفر المرور عن تحرير 8 محاضر جنح ضد 8 تجار ببندر كفر صقر قاموا بالتصرف في كميه قدرها 16500علبة سجائر وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وذلك بالمخالفه للمرسوم بقانون 95 لسنة 45 المنظم لشئون التموين ، وكذا المرسوم بقانون 163 لسنة 50 ، والخاص بالامتناع عن البيع بهدف الإحتكار والبيع بأزيد من السعر ، كما تم تحرير محضر جنح ضد احد أصحاب المحلات لحيازته كمية من السجائر.

ومن جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.