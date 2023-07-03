أمريكي تتأخر رحلته 18 ساعة.. فيسافر على طائرة بمفرده

حصل الأمريكي فيل سترينجر، من منطقة جرينسبورو بولاية نورث كارولاينا، بسبب تأخر رحلة طيران كان سيستقلها من أوكلاهوما إلى نورت كارولينا لمدة 18 ساعة، على معاملة كبار الشخصيات، بعدما فوجئ بنفسه وحيداً على متن الطائرة البديلة بلا ركاب، لتوصله إلى وجهته.

وقال سترينجر: انتظرت 17 ساعة و 52 دقيقة في المطار قبل أن أستقل الطائرة الأخرى، وسرعان ما اكتشفت أن جميع الركاب الآخرين الذين كان من المفترض أن يكونوا معي على متن هذه الطائرة سافروا على متن طائرات أخرى أو أجلوا السفر لتأخر الرحلة كثيراً.

وأضاف سترينجر مازحاً في مقطع فيديو نشره على تيك توك: كأني اشتريت جميع مقاعد الطائرة.