وزارة التنمية المحلية تشيد بجهود جامعة المنوفية في القضية السكانية

في ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية أن الجامعة تسعي دائما بالنهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم معدلات النمو السكاني حيث قامت جامعة المنوفية بتنظيم قافلة طبية متكاملة إلى مركز منوف "قرية فيشا الكبري" بمحافظة المنوفية وذلك بالتعاون مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة ومؤسسة حياة كريمة نظرا لأن المشكلة السكانية تعتبر تحدياً كبيراً يجب تكاتف وتضافر جميع الجهود في مواجهتها والتصدي لها لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة

وأضاف رئيس الجامعة أن وزارة التنمية المحلية أشادت بجهود الجامعة وقامت الوزارة فى ضوء جهود اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية برصد مدي سرعة الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتواصل وحدة السكان المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الإستجابة المحلية متابعتها المستمرة لجهود وحدات السكان في محافظات الجمهورية المختلفة لبحث تعزيز أواصر التعاون لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

وأوضح الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة قامت بالكشف علي ٥٧ حالة انف واذن، ١٠٧ حالة رمد، ١١٤ حالة اطفال، ٦١ حالة باطنه، ٤٨ حالة عظام، ٨٣ حالة جلديه، ١٨ حالة جراحه، كما تم توفير الأدوية للمرضي، كما نظمت القافلة ندوة توعوية عن تنظيم الأسرة لأهالي القرية قدمت فيها شرحا مفصلا عن توجه الدولة للحد من زيادة السكان وأضرار الزيادة السكانية علي خطط الدولة في مجال التنمية.

وأضاف الدكتور صبحى شرف أن الجامعة نظمت أيضا قافلة طبية متكاملة إلى قرية القرنين مركز الباجور بالمنوفية بالتعاون مع محافظة المنوفية ومؤسسة حياة كريمة وبالتنسيق مع وحدة السكان المركزية بالمحافظة مما أسفر عن الكشف علي ٥٤ حالة رمد و٤٩ حالة اطفال و٥٣ حالة باطنه و٨٠ حالة عظام و٢٢ حالة انف واذن و٤٦ حالة جلديه و١٣٠ حالة تغذية علاجية و١٦ حالة جراحه و١٥٠ تحليل فيروس، كما تم توفير الأدوية اللازمة للمرضي مجاناً.