الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على الصفقات الجديدة استعدادا للبطولة العربية

تضع لجنة التعاقدات بالزمالك خلال الفترة الحالية، الرتوش الأخيرة على بعض الصفقات التي سيتعاقد معها النادي الأبيض استعدادا للبطولة العربية للأندية المقرر لها بعد أسابيع قليلة، واستعدادا للموسم الجديد ايضا .

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن صفقات الموسم الجديد عقب الانتهاء من خوض الثلاث مباريات المتبقية له في مسابقة الدوري الممتاز، أمام فيوتشر والأهلي وفاركو .

ويقع الزمالك في مجموعة قوية بالبطولة العربية تضم، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، الشباب السعودي .

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب أوسوريو، مساء اليوم الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا للقاء المقاولون العرب، المقرر له مساء غدًا الثلاثاء، ضمن مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر، في اللقاء الذى سيقام على استاد القاهرة الدولي .

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين نظرا لأهمية المباراة .

وتعد بطولة الكأس هي البطولة المحلية الوحيدة المتبقية للزمالك هذا الموسم، بعدما فقد فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم، وودع كأس مصر في النسخة الماضية من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، كما خسر لقب السوبر المصري في بداية الموسم الحالي أمام الأهلي، وانسحب من سوبر آخر أمام الأهلي في منتصف الموسم .