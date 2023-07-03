أبو الغيط: العملية العسكرية الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي في جنين المحتلة عقاب جماعي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العملية العسكرية الغاشمة التي يباشرها الاحتلال الإسرائيلي في جنين المحتلة مدانة بالكامل.

واعتبر أبو الغيط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم أن قصف المدن والمخيمات بالطيران وتجريف المنازل والطرقات هو عقاب جماعي وانتقام لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.

وناشد أبو الغيط أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف هذه العملية المشؤومة والاجرامية.

