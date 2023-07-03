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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط: العملية العسكرية الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي في جنين المحتلة عقاب جماعي

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العملية العسكرية الغاشمة التي يباشرها الاحتلال الإسرائيلي في جنين المحتلة مدانة بالكامل. 
واعتبر أبو الغيط في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم أن قصف المدن والمخيمات بالطيران وتجريف المنازل والطرقات هو عقاب جماعي وانتقام لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف.
وناشد أبو الغيط أنصار السلام في العالم التدخل الفوري لوقف هذه العملية المشؤومة والاجرامية.
 

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العملية العسكرية الغاشمة