"فجر جديد لجمهورية جديدة" في احتفالات ثقافة بني سويف بثورة 30 يونيو

أقام فرع ثقافة بني سويف احتفالية فنية بنادي الشرطة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدأت بمحاضرة بعنوان "فجر جديد لجمهورية جديدة"، تحدث بها الكاتب نعيم حماد موضحا أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر الحديث والتي أعادت الوطن إلى المسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار.

هذا بجانب أمسية شعرية عن الثورة للشاعرين منصور النويري وجمال عبد الله قدما بها عددا من القصائد الوطنية، وفي الختام قدمت فرقة الموسيقى العربية عددا من الأغاني الوطنية.

وحضر الحفل د. أحمد خليفة مدير عام ثقافة بني سويف، ويأتي في إطار الفعاليات المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وباقي الأقاليم بامتداد محافظات الجمهورية احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو وبيان مكتسباتها وآثارها على الوطن.

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