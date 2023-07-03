بالصور.. إقبال جماهيري كبير على عرض "قبل الخروج" بمسرح أوبرا ملك

يواصل العرض المسرحي "قبل الخروج" ليالي عرضه، على خشبة مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث شهد مساء أمس الأحد، إقبال جماهيري كبير على المسرحية.

العرض إنتاج فرقة مسرح الشباب، التابعة للبيت الفني للمسرح، والذي تدور أحداثه في اطار عبثي، حول ثلاث شخصيات قد زج بهم على خشبة مسرح غير محدد المعالم، وكلفت كل شخصية منهم بأداء دور لا يناسبها، مما جعل كل واحد منهم غير راض عما وصل اليه، وبرغم إن الثلاثة مختلفون ولهم ثلاث قصص مختلفة الا أنهم مشتركون في رغبتهم في الخروج من هذا المكان وهذا الدور الذي لا يناسبهم، وكعادة "زناتي" يقدم عرضا يختلف في شكله ومضمونه عن السائد في العروض المسرحية.

يشارك في بطولة العمل: شريهان قطب، ولمياء جعفر، وأحمد صبري، وغباشي محمد عبد الوهاب، وإبراهيم البيه، وممدوح الميري، وإيمان الغنيمي، وعادل دياب، تأليف موسيقي محمد قابيل ديكور وملابس محمد هاشم، واضاءة أبو بكر الشريف، من تأليف محمد زناتي وإخراج هاني السيد.