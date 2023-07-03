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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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نجح منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في التأهل إلي دور نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب الجابون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من عمر البطولة المقامة في المغرب.

ونستعرض معكم مواعيد مباريات نصف نهائي بطولة إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.
مصر تواجه غينيا في نصف نهائي بطولة إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب طنجة في المغرب.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بطولة إفريقيا تحت 23 عاما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المغرب يواجه مالي في نصف نهائي بطولة إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب مالي يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 عاما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المجمع الرياضي مولاي عبدالله في الرباط.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بطولة إفريقيا تحت 23 عاما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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