اليوم.. المنتخب الأولمبي لكرة القدم يختتم تحضيراته لمواجهة غينيا

يخوض المنتخب الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمواجهة منتخب غينيا، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المقامة بالمغرب، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع نظيره منتخب غينيا في تمام التاسعة مساء غد الثلاثاء على ملعب مدينة طنجة، وذلك في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

ومن المنتظر أن يشهد مران المنتخب الأولمبي المقرر اليوم تجربة بعض الأساليب الخططية التي سيعتمد عليها الفراعنة الصغار في مباراتهم المنتظرة أمام غينيا.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية عكف الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي على دراسة المنتخب الغيني بشكل جيد، من خلال مشاهدة تسجيلات للمباريات التي خاضها بدور المجموعات بالبطولة، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني وتحديد الأسلوب التكتيكي الأنسب لمواجهته في مباراة نصف النهائي.

ويسعى منتخب مصر الأولمبي للفوز على منتخب غينيا والتأهل على حسابه إلى المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وهو ما سيضمن للفراعنة في تلك الحالة حجز إحدى البطاقات الثلاثة المؤهلة بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب الأولمبي قد نجح في إنهاء الدور الأول من البطولة في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حصدهم الفراعنة بعد الفوز في مباراتين أمام كل من مالي والجابون، والتعادل في مباراة واحدة أمام منتخب النيجر.