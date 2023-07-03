سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالمرج

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة شخصين لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بالمرج.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملك وقيادة أحدهما".. وبحوزتهما (عدد 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بأستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات عدد 4 وقائع سرقة.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.