القبض على "مستريحة تأشيرات الحج" بالساحل

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج) بالساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى بإسمها بأحد البنوك) ، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج ، على خلاف الحقيقة.

وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، وإتهموها بالنصب عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.