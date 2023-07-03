نجوم "أنا المصري" يتألقون في احتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

أحيا نجوم مسابقة "أنا المصري" الليلة الثالثة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، أمس الأحد، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إن مصر تمتلك كما كبيرا من المواهب النادرة المبدعة على مدار أجيال متعاقبة، لذا فإنها ستظل محتلة مكانتها الرائدة.

وأعلن جلال، أنه سيتم إقامة حفل شهرى لنجوم مسابقة "أنا المصرى" على مدار دوراتها السابقة، حتى يستمر تألقهم على الساحة الفنية طوال العام.

تغنى المطربين أميرة رضا، ومنار الشاذلي، ومؤمن خليل، وأحمد شرف من نجوم مسابقة "أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، بباقة من الأغاني الوطنية الشهيرة لكبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، منها: "تحيا مصر، ودولا مين، وبحبك وحشتيني، وما تخافوش على مصر، وأحسن ناس، وتعالى نلضم أسامينا، ويا دنيا سامعاني، ويا أغلى اسم فى الوجود"، واختتم الحفل بأغنية "يا حبيبتى يا مصر" تغنى بها المجموعة، بإشراف موسيقي للفنان حاتم عزت.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أطلق النسخة السادسة لمسابقة " أنا المصرى" للأغنية الوطنية للشباب، فى مطلع شهر يونيو الماضى وآخر موعد لاستقبال الأعمال ١ أغسطس المقبل، وتجرى المسابقة في فروع "الغناء، والتلحين، والتأليف، والتوزيع الموسيقي" .