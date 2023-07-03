بالفيديو| كيف نحمي بشرتنا من الإصابة بمرض الوردية.. أستاذ أمراض جلدية توضح

قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة بنها، إن الأشخاص الذين يعانون من إحمرار في الخدين أو ما يطلق عليه الوردية ليس فقط يكون في أوقات التعرض للشمس لمدة بسيطة أو مع القليل من الخجل، ولكنهم يعانون من هذا الإحمرار الدائم، ويصاحبه تحسس وهرش في البشرة، وتميل إلى الجفاف، ويكون المريض لا يطيق أي نسبة هواء أو تعرض للشمس.

وأضافت "سند" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن يكون من الصعوبة وضع حالة الوردية تحت السيطرة الكاملة، موضحة أن بعض المشاهير كانوا يعانوا من الوردية مثل الأميرة ديانا، وأحد رؤوساء أمريكا المشهورين، وبالرغم أنه مرض يبدو إلى حد ما بسيطًا، ولكنه من الصعب وضعه تحت السيطرة الكاملة.

وتابعت، أن الوردية به شق وراثي إلى حد ما، ولكنه بالدرجة الأولي يكون استعداد هرموني وتحسس من أشعة الشمس، موضحة أن أعراضه يتم وضعها تحت السيطرة بدرجة كبيرة جدًا، موضحة أن من يعانوا من الوردية يجب عليهم غسل بشرتهم بغسولات بسيطة على البشرة، والماء الفاترة، مع تجنب وضع مستحضرات التجميل، واستخدام مواد معينة خاصة لعمل إنقباض للأوعية الدموية، من أجل تقليل درجة الإحمرار الموجودة، وتناول مضادات حيوية لفترات طويلة.