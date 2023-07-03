"صباح الخير يا مصر" يحيي الذكرى العاشرة لبيان السيسي في 3 يوليو 2013

أحيى برنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، الذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 10 سنوات معلنًا الإطاحة بحكم الإخوان.

وقال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الثالث من يوليو يوم فارق في حياة الشعب المصري، ولن ينسى حكاياته وتفاصيل، حيث مرت 10 سنوات على إلقاء بيان 3 يوليو 2013، مشيرًا إلى أن أبرز ما في هذا اليوم، حالة الترقب التي عشناها ونحن موجودون في الشوارع ونسمع بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو يوم كان بمثابة شهادة ميلاد لبلدنا وجمهوريتنا الجديد، كما كتب المصريون فيه شهادة وفاة للجماعة الإرهابية التي حاولت ان تسقط الدولة المصرية.

وقالت الإعلامية بسنت الحسيني، إن جموع الشعب المصري كانت تنادي بنزول الجيش ووضع خارطة طريق لمصر وإنهاء حالة الصراع التي كانت موجودة، مشيرةً إلى أن بيان الثالث من يوليو 2013 أعلن انتصار الشعب وإرادته على حكم جماعة الإرهابية.

وأردفت، أن هذا البيان أعاد إلينا مصر مرة أخرى، وأعاد كرامة وهيبة المصريين امام العالم كله، هذا البيان أنقذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية ورسم خارطة طريق لمصر نرى نتائجها اليوم بعد 10 سنوات من البناء والتنمية".

فيما أكدت الإعلامية دينا شرف، أن بيان الثالث من يوليو 2013 كان بمثابة طوق نجاة للدولة المصرية واستجابة لمطالب ملايين المصريين الذين خرجوا في جميع ميادين مصر للخلاص من الجماعة الإرهابية، موضحًا أن التاريخ سيقف أمام البيان الذي أعلنها وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في أعقاب ثورة 30 يونيو من أجل إعلاء مصلحة الشعب المصري وتحقيق رغباته وأهداف ثورته في أصدق تعبير عن انحياز الجيش لصوت ملايين المصريين.

وأكملت أن بيان الثالث من يوليو 2013 أعاد الروح لجموع الشعب المصري، إذ قام الجيش المصري بدوره على أكمل وجه، وقام بحماية مصر ووقف وراء مطالب الشعب المصري، كما ان حالة التلاحم الوطني بين الجيش والشرطة والشعب المصري كانت السبب الرئيسي في نجاح ثورة 30 يونيو.