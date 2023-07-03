الكهرباء: الانتهاء قريبا من إنشاء أحدث مراكز التحكم لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.. خبراء: زيادة الطاقة المتجددة سيؤدي إلى رفع نسبة الصادرات من الكهرباء.. ولابد من فتح مجال الاستثمار وزيادتها

أكدت وزارة الكهرباء، الانتهاء قريبا من إنشاء أحد أحدث مراكز التحكم في العالم لخدمة مشروعات انتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، بما يمكن مصر من الوصول بقدرات الطاقة المنتجة من المصادر النظيفة الى 42% عام 2030 بدلا من عام 2035 ويحقق توافق الشبكة القومية مع قدرات الكهرباء المنتجة من طاقتي الشمس والرياح باعتبارهما طاقات متغيرة وغير مستقرة.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن أنه لا تفكير في المستقبل لاستغلال طاقة الفحم في انتاج الكهرباء في مصر، في الوقت الذي تركز فيه الخطط المستقبلية على التوسع في استغلال الطاقات النظيفة والمتجددة لتكون مصر أحد أهم الدول المنتجة في هذا المجال خاصة ان لديها امكانيه عالية لإنتاج الكهرباء من مختلف المصادر المتجددة والنظيفة.

وأشار إلى بدء العمل لاستغلال طاقة الضخ والتخزين في ثلاث اماكن في السويس وجنوب الوادي لتخزين الطاقة واعاده استغلالها في اوقات الذروة لإنتاج الطاقة النظيفة، بما يمكن مصر من الوصول الى 60% من القدرات الاستهلاك من الطاقات المتجددة.

ولفت إلى ما يقوم به قطاع الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص المصري والاجنبي للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مما مكن مصر من الحصول على اقل الاسعار العالمية لطاقتي الشمس والرياح بلغت 2 سنت لطاقة الشمس 2.4 سنت لطاقه الرياح وهي اقل الاسعار العالمي، وأن منطقة بنبان يمكن زياده قدرات الطاقة المنتجة منها من 1465 ميجا وات حاليا الى 2000 ميجا وات، خاصة أن المحطة تعتبر رابع محطات الطاقة الشمسية على العالم ورقم واحد في كفاءه التشغيل.

الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة

وفي هذا السياق، يقول الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن مصر تملك امكانيات كبيرة للغاية في مجال الطاقة بشكل عام وطاقة الشمس والرياح بشكل خاص لذلك لابد وأن نستغل تلك الامكانيات بالشكل الصحيح موضحًا أن لو تم استغلال تلك الامكانيات بالشكل الصحيح ستصبح مصر من أقوي الدول في انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية.

وطالب نعمان في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بوجود خطة وسيستم جديد يعمل علي الاهتمام بالطاقة المتجددة وزيادتها خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن زيادة الطاقة الشمسية والرياح سيؤدي الي زيادة الصادرات من الكهرباء للدول الخارجية مثل الاردن والسعودية وغيرهما من الدول التي نصدر لها الكهرباء.

الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الانتهاء من إنشاء أحدث مراكز التحكم في العالم لخدمة مشروعات انتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح خطوة مهمة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها خاصة وأنه كان هناك ازمات عديدة تواجهنا خلال السنوات الماضية بشأن الكهرباء من انقطاع التيار وزيادة الأحمال وغيرهما من المشاكل العديدة.

وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، لابد وأن نعمل على تنمية صادرات الكهرباء وفتح مجال الاستثمار وزيادتها لأن ذلك سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويوفر العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا الي جانب عمل بروتوكولات وتعاقدات مع تلك الدول بأعلى سعر ممكن للاستفادة من الإمكانيات الموجودة لدينا في مجال الطاقة.