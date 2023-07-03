هدوء نسبي في فرنسا مع استمرار الاعتقالات.. إصابات بالشرطة الفرنسية مع مطالبات بإنهاء التظاهرات

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الاثنين، إن أقل من 160 شخصا اعتقلوا ليلا لصلتهم بأعمال شغب هزت مدن في أنحاء فرنسا عقب مقتل فتى من أصول شمال أفريقية على يد ضابط شرطة.



وساد الهدوء النسبي الذي أعقب خمس ليالٍ من أعمال الشغب العنيف بعض الراحة لحكومة إيمانويل ماكرون في معركتها لاستعادة السيطرة على الوضع، بعد أشهر فقط من احتجاجات واسعة النطاق على إصلاح نظام التقاعد الذي لا يحظى بشعبية.

وقالت وزارة الداخلية إن 157 شخصًا اعتقلوا خلال الليل، بانخفاض عن 700 شخص في الليلة السابقة وأكثر من 1300 ليلة الجمعة.

وأضافت أن ثلاثة من أصل 45 ألف شرطي انتشروا ليلا أصيبوا، في حين لحقت أضرار بنحو 350 مبنى و300 سيارة، وفقا للأرقام المؤقتة.

وقالت جدة نائل، الشاب الذي قتلته الشرطة برصاص الشرطة خلال توقف مرور في إحدى ضواحي باريس، الأحد، إنها تريد إنهاء أعمال الشغب التي اندلعت في أنحاء البلاد بسبب مقتله.

وأثار وفاته شكاوى طويلة الأمد من التمييز وعنف الشرطة والعنصرية الممنهجة داخل وكالات إنفاذ القانون من الجماعات الحقوقية وداخل الضواحي ذات الدخل المنخفض والمختلطة عرقيا والتي تحيط بالمدن الفرنسية الكبرى.



منذ إطلاق النار عليه يوم الثلاثاء الماضي، أضرم المشاغبون النيران في السيارات ونهبوا المتاجر واستهدفوا دور البلدية وممتلكات أخرى - بما في ذلك منزل فينسينت جانبرون، عمدة ضاحية لا-ليه-روزس في باريس، والذي تعرض للهجوم أثناء تعرض زوجته للهجوم. وكان الأطفال نائمين بالداخل يوم السبت.

وقال جانبرون لتليفزيون بي إف إم الاثنين "هذا كابوس حقيقي لقد مررنا بحالة حصار ".

وأضاف جانبرون، وهو عضو في حزب الجمهوريين المحافظ، في المقابلة أنه يأسف لأن الحكومة لم تختر إعلان حالة الطوارئ التي قال إنها كانت ستسمح للشرطة البلدية بتوفير حماية أفضل للبلدة ومبنى البلدية الذي تعرض للهجوم أيضًا. من قبل المشاغبين الأسبوع الماضي.

وأضاف أنه في هذه المرحلة يشير كل شيء إلى أن الأشخاص الذين هاجموا منزله كانوا شبانًا من نفس الضاحية.