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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: استهدفنا 10 مواقع في جنين.. والعملية العسكرية مستمرة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه استهدف بغارات جوية 10 مواقع في جنين، مؤكدا أن عملية جنين لا تزال مستمرة وسنواصل العمل لإحباط التهديدات.

وأكد الجيش الإسرائيلي، خلال تصريحات نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بانفجار قنبلة يدوية خلال عملية جنين.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أن عملية جنين محدودة ولن تمتد لمناطق أخرى بالضفة الغربية.

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي الاثنين، في أقل من 10 ساعات، إلى 6، ليرتفع عدد الفلسطينيين القتلى جراء العمليات الإسرائيلية المتتالية في مدن الضفة منذ بداية العام الجاري إلى 186، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

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