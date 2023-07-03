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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يشن غارات على مخيم جنين.. واستشهاد فلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن دوي انفجارات كبيرة سمع في جنين بعد غارات إسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن قرار الشروع بعملية عسكرية واسعة في جنين اتخذ قبل أسبوعين، وقرر المستوى الأمني تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الإثنين، عن مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف للطيران الإسرائيلي لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، ضمن عملية واسعة أطلقتها إسرائيل.

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