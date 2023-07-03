سوريا تؤكد أهمية التعاون لمواجهة أثر التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري المهندس محمد حسان قطنا أهمية التعاون بين الدول؛ لمواجهة أثر التغيرات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وضرورة تعزيز التجارة البينية بين الدول وتنفيذ برامج ومشاريع إقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء فى كلمة لقطنا خلال المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" في دورته الـ43 فى روما، حيث أشار إلى أهمية انعقاد المؤتمر فى هذه المرحلة لمواجهة أثر التغيرات المناخية والسعي لتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

ونوه بضرورة التعاون للوصول إلى إنتاج وبيئة وتغذية وحياة أفضل للسكان ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض التأثيرات السلبية على التنوع البيولوجي، ودعم دخل صغار المنتجين.