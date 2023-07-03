فيصل بن معمر: العالم بحاجة لمواجهة رشيدة لخطاب الكراهية بشجاعة وتنسيق وتعاون وحوار مستمر

قال الدكتور فيصل بن معمر المشرف العام لمركز سلام للتواصل الحضاري، لا يمكننا حصر خطاب الكراهية في دين أو ثقافة أو مجتمع واحد، سواء كان مجتمعًا متقدمًا أم ناميًا، بعدما تبارت بعض القيادات الدينية والسياسية في توظيفه لإطلاق خطابات عنصرية ومتطرفة.

وأضاف «بن معمر» خلال ما نشره عبر تغريده له على تويتر، أمس الأحد، أن العالم بحاجة لمواجهة رشيدة لهذا الخطاب بشجاعة وتنسيق وتعاون وحوار مستمر وتطبيق للنتائج؛ لاعتبارات كثيرة أدناها تعايشنا في مجتمعات تتطور يوميًا وتواجه قضايا شائكة ومعقَّده تنذر بالخطر نحو تحقيق الأمن والسلام للجميع.