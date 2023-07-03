الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب صدمته سيارة بحدائق الأهرام

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب إثر اصطدامه من قبل سيارة مسرعة بحدائق الأهرام، وذلك تمهيدًا لسؤاله حول الحادث، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة لمعرفة سبب الحادث وتكثيف الجهود لضبط السيارة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للاطلاع عليها.

وأشارت التحريات أن سيارة مسرعة صدمت أحمد سيد عبد الخالق 16 سنة، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

كان مأمور قسم شرطة الهرم تلقى إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصاب، وعلى الفور انتقل إلى محل البلاغ وتبين إصابة شاب إثر اصطدامه من قبل سيارة مسرعة بحدائق الأهرام.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة.

