كولر: لست راضِِ عن أداء الفريق.. وما يحدث في الكرة المصرية غير طبيعي

عبر مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي، عن عدم رضاه على تعادل فريقه مع فيوتشر بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "أتعجب من سقوط حراس المرمى وخروج اللاعبين على النقالة ولا أعلم هل المدربين هم من يعطون تعليمات للاعبيهم ولا ينظرون للعب، ويمكنهم إهدار الوقت من خلال لعب الكرة".

ووجه كولر سؤالا لمسؤولي الكرة المصرية قائلا: "هل ترغبون في استمرار إضاعة الوقت؟ ونحتاج إلى تدخل فوري تجاه هذه الأفعال".

وأضاف: "الشوط الأول كانت لدينا بعض المشاكل وكانت لدينا مشاكل في الدخول في أجواء المباراة، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني وكنا الأكثر استحواذا وعندما تلعب مباراة كل يومين ذهن اللاعبين لا يكون صافيا وفي بعض الأيام لا يحالف اللاعبين التوفيق لحسم المباراة".

وتابع: "نتيجتنا المفضلة هي الفوز بثلاثية ولكن لا نلعب لوحدنا واليوم لعبنا أمام فريق منظم دفاعيا ولكن خلقنا فرصا كثيرة ولو أحرزنا منها هدفا لتغير الأمر تماما".

وكشف أن أحمد قندوسي حاول اللعب للأمام ولعب كرة هجومية، وحاول تقديم الدور الدفاعي، ولكن كان اليوم صعبا عليه مثلما الحال على باقي اللاعبين، والمنافس كان يقف لغلق المساحات أمام الكرة وحتى تستطيع فك هذا التكتل كنا بحاجة إلى لاعبين صافية ذهنيا.

وأضاف: "بيرسي تاو نشط ويلعب واحد على واحد وأنا أطلب منه ذلك في أن يكون لديه مخاطرة وكان أنشط لاعبي الأهلي أمام فيوتشر لأنه من اللاعبين أصحاب الحلول واللعب على مرمى الخصم وخلق الفرص، وطالما النتيجة خرجت على عكس ما نريد تجد الجميع يركز على أمور أخرى".